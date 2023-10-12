Hırvatistan Türkiye maçı

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri’nde Hırvatistan’a konuk oluyor.

Hırvatistan Türkiye maçı

İLK 11’LER
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet Akaydin, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih Özcan, İrfan, Hakan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Petar Musa.

MÜCADELE BAŞLADI
Hırvatistan-Türkiye maçı hakemin düdüğü ile başladı.

BARIŞ ALPER SAHNEDE!

Türkiye, Hırvatistan karşısında Barış Alper'in 30. dakikada attığı gol ile birlikte 1-0 öne geçti.

Gol pozisyonu VAR'dan incelendi ve hakem gol kararını verdi.

İLK YARI SONA ERDİ

Milliler, Hırvatistan'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İlk yarıda tek gol Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Mücadelenin ikinci 45 dakikası başladı. Mücadelede 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor.

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