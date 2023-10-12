İLK 11’LER
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet Akaydin, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih Özcan, İrfan, Hakan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Petar Musa.
MÜCADELE BAŞLADI
Hırvatistan-Türkiye maçı hakemin düdüğü ile başladı.
BARIŞ ALPER SAHNEDE!
Türkiye, Hırvatistan karşısında Barış Alper'in 30. dakikada attığı gol ile birlikte 1-0 öne geçti.
Gol pozisyonu VAR'dan incelendi ve hakem gol kararını verdi.
İLK YARI SONA ERDİ
Milliler, Hırvatistan'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İlk yarıda tek gol Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Mücadelenin ikinci 45 dakikası başladı. Mücadelede 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor.