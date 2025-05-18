Hırvatistan'da halk sandık başında

Kaynak: AA
Hırvatistan'da halk sandık başında

Hırvatistan'da yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandık kuruldu. Yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Hırvatistan'da, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimler düzenleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saat 19.00'a kadar devam edecek.

Yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Hırvatistan'daki seçimlerde 31 binden fazla aday yarışacak, 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ve 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP), resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

AB üyesi Hırvatistan'da son yerel seçim 2021'de yapılmıştı.

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