Hırvatistan'da sağlık çalışanları maaş zammı talebiyle grev başlattı

Hep Birlikte Sendikası tarafından yapılan açıklamada, sendika bünyesindeki 74 bin sağlık çalışanından 4 bininin greve katıldığı belirtildi. Greve katılanlar arasında laboratuvar görevlileri, radyoloji teknisyenleri ve hemşireler bulunuyor. Bu çalışanlar, eşit haklara sahip olmadıklarını düşündükleri için maaş zammı talep ediyor.

Sendika Başkanı Krunoslav Kusec, yerel medyaya yaptığı açıklamada, talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini ve görüşmelere açık olduklarını ifade etti. Greve katılan radyoloji görevlilerinden Ivanka Herman ise, sağlık hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine sunulmaya devam edeceğini belirterek, radyoloji çalışanlarının büyük çoğunluğunun grevde olduğunu vurguladı.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, grevin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor ve bazı bölgelerde ameliyathanelerde sıkıntılar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, grevin bir çözüm olmadığını belirterek, sendika ile görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bu arada, sağlık çalışanlarının acil durumlar, hayati tehlike taşıyan vakalar ve onkoloji hastalarına müdahalelere devam edeceği bildirildi.