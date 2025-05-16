Hırvatistan'da yeni enflasyon oranı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Hırvatistan'da yeni enflasyon oranı açıklandı

Hırvatistan'da enflasyon Nisan 2025'te yüzde 3,2 olarak açıklandı. Bu oran son altı ayın en düşük seviyesi anlamına geliyor.

Hırvatistan’da Nisan 2025 enflasyon oranı, önceden açıklanan yüzde 3,1’den yüzde 3,2’ye revize edildi. Bu oran Mart ayı ile aynı seviyede kaldı ancak Kasım 2024’ten beri en düşük seviye olarak kayda geçti. Hırvatistan İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, yıllık bazda fiyat artışları bazı temel sektörlerde yavaşlama gösterdi.

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FİYATLARDA KISMİ DÜŞÜŞ VE ARTIŞLAR

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı Nisan ayında yüzde 4,5 olarak gerçekleşti, Mart ayındaki yüzde 4,7 seviyesine göre geriledi. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artışı yüzde 1,8’e inerken, sağlık sektörü maliyetleri yüzde 5 seviyesinde seyretti. Restoran ve otel hizmetlerinde ise artış yüzde 8,7’ye gerileyerek geçen aya kıyasla hafif bir düşüş gösterdi. Çeşitli mal ve hizmetlerde ise artış yüzde 5,6 olarak kaydedildi.

Buna karşılık, ulaştırma sektöründe fiyatlar yüzde 1,8 oranında düşüş gösterdi. Bu, önceki ayki yüzde 0,4’lük deflasyona kıyasla daha derin bir gerileme olarak dikkat çekiyor. Öte yandan konut ve elektrik-su-doğalgaz gibi temel hizmetlerde fiyat artışları yüzde 5,6’ya yükseldi. Eğlence ve kültür harcamalarında da artış yüzde 5,9 oldu.

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AYLIK TÜKETİCİ FİYATLARI VE EKONOMİK GÖRÜNÜM

Hırvatistan’da aylık tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 0,6 artış gösterdi. Bu oran, Mart ayındaki yüzde 0,4’lük artışa kıyasla yükselişi ifade ediyor. Uzmanlar, fiyatlardaki bu dalgalanmanın enerji ve konut maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtiyor.

Genel olarak, Hırvatistan ekonomisi enflasyonda ılımlı bir seyir izliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarındaki gelişmeler ve küresel emtia fiyatları, önümüzdeki dönem enflasyon trendleri üzerinde etkili olmaya devam edecek.

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