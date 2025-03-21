Hırvatistan’dan Fransa’ya şok

Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hırvatistan, evinde konuk ettiği Fransa’yı 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj sağladı. Split’teki Poljud Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Hırvatlar, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 26. dakikada Ante Budimir’in kafa golüyle öne geçti. Budimir’in vuruşunda top, Fransa kalecisi Mike Maignan’dan sekerek ağlarla buluştu. İlk yarının uzatma dakikalarında ise Ivan Perisic’in sert vuruşu farkı ikiye çıkardı.

Fransa, mücadelede birçok fırsat yakalasa da skor üretemedi. 8. dakikada Andrej Kramaric’in kullandığı penaltıyı Maignan ayaklarıyla çıkardı. Ayrıca Josko Gvardiol’un ceza sahası dışından gönderdiği sert şut da Milanlı file bekçisi tarafından önlendi.

Fransa’nın en büyük kozu Kylian Mbappe, altı aylık aradan sonra milli takıma geri döndü ancak beklenen etkiyi yaratamadı. Yıldız futbolcu, maç boyunca altı şut çekmesine rağmen kaleyi bulmakta zorlandı.

Fransa, pazar günü Stade de France’ta oynanacak rövanş mücadelesinde skoru lehine çevirmeye çalışacak. Ancak Uluslar Ligi’nde ilk golü yediği son üç maçta galibiyet alamayan Fransızlar için işlerin kolay olmayacağı belirtiliyor.

Hırvatistan ise 2020’den bu yana Uluslar Ligi’nde ilk golü attığı beş maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu istatistik göz önüne alındığında, rövanşta Fransa’nın oldukça zorlanması bekleniyor.