Hırvatistan’ın zaferinin başrolünde Livakovic var! Fransa’ya büyük şok

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Dominik Livakovic'in performansı damga vurdu.
Hırvatistan, Fransa'yı 26. dakikada Budimir ve 45+1. dakikada Perisic'in golleriyle devirdi. Hırvatlarda 8. dakikada Kramaric penaltıdan yararlanamadı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
Livakovic, 4'ü ceza sahasının içi 2'si dışından kalesine gelen toplam 6 isabetli şutta gole izin vermedi.
30 yaşındaki kaleci karşılaşmanın en yüksek puan alan isimlerinden olurken kalesinde 1.35'lik gol beklentisi ile maçı tamamladığı belirtildi.