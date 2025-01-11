Hisarcık’ta çıkan yangında 2 ev ile 1 ahır büyük zarar gördü

Hisarcık Kurtdere köyünde Mehmet Şengül’e ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında binanın altındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yangına Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman ve Bor İşletmesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yandaki ahırın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alındı.

Yangında iki katlı binada ve ahırın çatısında hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.