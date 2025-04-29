Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Mekansız Kitap Okuma" projesinin hayata geçirildiği bildirildi.

4/A sınıfı öğrencilerine yönelik başlatılan "Mekansız Kitap Okuma" projesi çerçevesinde öğrenciler okuldan aldıkları kitapları ev ve okul bahçelerinde, ayrıca müsait olduklarında sokakta dahi okuyorlar.

"Mekansız Kitap Okuma" projesiyle ilgili bir açıklama yapan 4/A Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil," Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Mekansız Kitap Okuma" projesini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz için kitap okumanın zamanı ve mekanı yoktur. Önemli olan okumak, okumayı istemektir. Okumak isteyen zaman ve mekânı bulur. Proje çerçevesinde her öğrenci kitaplık defterimize okuyacağı kitabın adını yazdırıyor. Böylece dönem sonunda kaç kitap okuduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca aylık kitap okuma takip listemiz var. Bu arada öğrencinin okuduğu kitap sayısını karneye de yazıyoruz" dedi.

Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

Hisarcık’ta "Mekansız Kitap Okuma" projesi

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