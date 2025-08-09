Hisse senedi seçmenin 20 altın kuralı! Borsacıdan önemli tüyolar

Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 2,10 artışla yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Gram altın yüzde 1,63, dolar yüzde 0,05 ve euro yüzde 0,72 yükseldi. Yatırım fonları yüzde 1,26, emeklilik fonları ise yüzde 1,07 değer kazandı. En çok kazandıran fon türü ise yüzde 1,98 ile kıymetli maden fonları oldu.

Yatırımcılar için hisse senedi seçimi kritik önem taşıyor. Borsa Rehberi yazarı Ali Özdemir, yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken 20 kriteri sıraladı. Bu kriterler arasında F/K oranı, temettü verimliliği, borç durumu, teknik analiz uyumu ve şirket sahiplerinin güvenilirliği gibi unsurlar yer alırken Özdemir, “Mafyanın eline geçmiş, fesat grupların oyun aracı olmuş hisselerden uzak durun” diyerek yatırımcılara uyarıda bulundu.

HİSSE SEÇİMİ

Borsa Rehberi’nin yazarı Ali Özdemir, hisse senetleri konusunda tüyolar vererek bireysel olarak hisse senetlerini seçerken şunlara dikkat ettiğini belirtti:

1. Fiyat kazanç (F/K) değeri oranı 1-12 arası olacak.

2. Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) oranı 1-5 arası olacak.

3. Dolar bazlı grafiği merdiven gibi son 30 yılda hep yukarı gidiyor olacak.

4. Sahipleri temiz olacak.

5. Her sene kar edecek.

6. Her sene temettü verecek.

7. Şirketin çok borcu olmayacak.

8. Çalışan sayısı 100'ün üzerinde olacak.

9. Sermayesi 100 milyondan fazla olacak.

10. Günlük işlem hacmi 100 milyon TL'den fazla olacak.

11. Sık sık bedelli sermaye artırımı yapmayacak.

12. Bilançosunu geciktirmeden açıklayacak.

13. Grafiği teknik analiz kurallarına uygun olacak.

14. Çok sert fiyat hareketleri olmayacak.

15. Mafyanın eline geçmiş olmayacak.

16. Halka açıklık oranı yüzde 20-45 arasında olacak.

17. Fesat grupların oyun aracı olmayacak.

18. BİST100 listesi içinde olacak.

19. Düşüşlerde çok gerilemeyecek.

20. MACD, BOLLINGER, RSI, FISHER, STOKASTIK adlı indikatörlere uyumlu hareket edecek.

BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.