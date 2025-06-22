Hisseler düştü: Apple davalık oldu!

Teknoloji alanında milyonlarca kullanıcı tarafından beğenilen ürünleri ile devleşen dünyaca ünlü şirket Apple yapay zeka projeleri nedeniyle yatırımcılarıyla karşı karşıya geldi. Şirketin hissedarları Siri’ye entegre edilmesi beklenen yapay zekaya ilişkin yeniliklerin kamuoyuna hatalı yansıtıldığını ileri sürerek Apple‘a karşı menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla dava açtı.

San Francisco’daki federal mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde; Apple’ın Siri’yi dönüştürecek yapay zeka özelliklerini 2024’te vaat ettiği, ancak bu teknolojilerin hala hazır olmadığı ve piyasaya sunulmasının 2026’ya ertelendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

2024 yılının Haziran ayında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) oluşturuyor. Apple, bu etkinlikte “Apple Intelligence” adını verdiği yapay zeka sistemini tanıtmıştı. Tanıtımda Siri’nin çok daha kişisel, bağlam odaklı ve farklı uygulamalarla birlikte çalışabilecek bir asistana dönüşeceği açıklanmıştı.

Bu yeniliklerin özellikle iPhone 16’da yer alacağı beklentisi yaratılmış, şirketin kamuoyuna çalışan bir sistem sunmak üzere olduğu izlenimi verilmişti. Ancak dava dosyasına göre, Apple’ın elinde çalışır durumda bir prototip dahi bulunmuyordu.

Şirket, bu özelliklerin 2026’da sunulacağını açıkladı. Siri’ye dair projelerin başındaki yöneticinin görevden alındığı ve yapay zeka geliştirme sorumluluğunun Vision Pro biriminin lideri Mike Rockwell’e devredildiği bilgisine dava belgelerinde de yer verildi.