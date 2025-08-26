Hisseleri düşen Puma satılıyor mu?

Milyarder ailenin danışmanlarla iş birliği yaptığını ve Anta Sports Products Ltd. ile Li Ning Co. gibi muhtemel alıcılarla temas kurarak ilgiyi ölçtüğünü belirten kaynaklar, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Ayrıca, ABD'deki diğer spor giyim şirketlerinin yanı sıra Orta Doğu'daki egemen servet fonlarını da incelediklerini söylediler.

Pinault ailesi, Kering SA'nın da hâkim hissedarı olan Artémis aracılığıyla Frankfurt borsasında işlem gören Puma'da yüzde 29 paya sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada yüksek bir prim talep etmesinin olası olduğunu aktardı.

Puma hisseleri, spor ve egzersiz ürünlerine olan talebin zayıflaması ve ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili kaygılar nedeniyle son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 2,6 milyar Euro (3 milyar dolar).