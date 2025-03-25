Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! 81 ildeki yeni uygulama başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor! 81 ildeki yeni uygulama başladı

Hisseli tapu sahipleri için tapu satışı çözüm yollarını araştırırken, yeni düzenlemeyle birlikte hisseli tapuların devri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Yeni düzenlemeye dair alınan karar ise 81 ilde geçerli olacak.

Hisseli tapu sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır tapu devri süreçlerinde yaşanan zorluklara çözüm arayışları sürerken, yapılan yeni düzenleme ile hisseli tapuların devir işlemleri artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni düzenleme, hisseli tapu sahiplerinin tapularını devretme süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştıracak. Özellikle birden fazla hissedarın bulunduğu tapularda yaşanan zaman kaybı ve bürokratik süreçler artık daha pratik bir hale gelecek.

Alınan bu önemli karar, Türkiye'nin 81 ilinde de geçerli olacak. Bu sayede, ülke genelindeki tüm hisseli tapu sahipleri, tapu devir işlemlerini daha kısa sürede ve daha az zahmetle tamamlayabilecekler.

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ARTIK ANLAŞMA YETERLİ OLACAK

Yeni sisteme göre miras kalan evin nasıl paylaşılacağı hakkında mirasçılar arasında anlaşma sağlanabilir. Tüm mirasçıların, yazılı şekilde yapılacak paylaşım (taksim) sözleşmesine katılması durumda, miras kalan ev üzerinde ortaklık giderilmiş olur.

Uygulamada mirasçılar, miras kalan ev üzerinde genellikle anlaşma sağlayamamaktadır. Bu sebeple, mirasçıların anlaşmazlığa düşmesi durumunda yargısal paylaşma imkanı bulunmaktadır. Bu imkan mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesinde miras paylaşım (taksim) davası açılarak kullanılmaktadır.

Tapuda Miras İntikali İçin Gerekli Belgeler

Miras yoluyla intikal etmek istenen taşınmaz malların tapu kayıtlarına işlenebilmesi için belirli belgelerin hazırlanması ve Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. İşte tapuda miras intikali için gerekli olan belgeler:

  • Tapu Senedi: İntikali istenen taşınmaz mala ait tapu senedinin aslı. Eğer tapu senedi yoksa, taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı yeterlidir.
  • Kimlik Belgesi: İntikal talebinde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaportu veya avukat kimliği ile T.C. Kimlik Numarası.
  • Veraset Belgesi: Veraset ilamının aslı veya mahkeme ya da noter tarafından onaylanmış örneği.
  • Fotoğraf: Tapu senedine yapıştırılmak üzere, talepte bulunan mirasçının ve intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. boyutlarında vesikalık fotoğraf.
  • Pul: Tebligat işlemleri için gerekli pul.
  • Vergi Ödeme Belgesi: Veraset ve İntikal Vergisinin ödendiğine dair belge (vergi dairesince tapu müdürlüğüne hitaben yazılan yazı).
  • Emlak Vergisi Belgesi: Eğer taşınmaz mesken ise, ilgili belediyeden alınacak emlak vergisinin ödendiğine dair belge.

Bu belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve ilgili Tapu Müdürlüğüne başvurulması, miras yoluyla intikal işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. İlgili süreç hakkında daha detaylı bilgi almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini veya ilgili Tapu Müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz.

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