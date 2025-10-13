Mısır’da bugün 20 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ile Gazze zirvesi gerçekleşecek. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılayan isim ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oldu.

Ancak Gazze zirvesine sayılı saatler kala gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. Reuters’in haberine göre Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirmişti.

Zirveye katılacak liderlerin teker teker Mısır’a indiği saatlerde gelen açıklama bir anda gündemin üst sıralarında yerleşti. Haberin servis edildiği dakikalarda Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile birlikte İsrail parlamentosundaydı. Trump, İsrailli milletvekillerine yaptığı konuşmada Gazze’deki savaşta ABD ve İsrail’in yaptıklarından övgü ile bahsetmişti.

Ancak konuşmanın gerçekleştiği dakikalarda bir haber daha geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun Mısır’daki zirveye katılmayacağını bildirdi. Öte yandan İsrail basını, ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüklerini kaydetti.

ERDOĞAN’IN UÇAĞI PİSTİ NEDEN ES GEÇTİ?

İsrail Başbakanı Netanyhu’nun Mısır’daki zirveye katılma durumu ile ilgili çıkan çelişkili haberler sonrası ortaya çıkan bir iddia dikkat çekti. Erdoğan’ın uçağının Netanyahu’nun katılma ihtimaline kaşı pisti pas geçip Kızıldeniz’de tur attığı yönündeki haber manşet oldu. Ancak bu haberlere dayanak ulan tüm ifadelerin muğlak olduğu görüldü.

Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınındaki sözleri Hürriyet'te böyle haber oldu

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise uçağın pisti pas geçme nedeniyle alakalı net ifadeler kullanamazken şunları söyledi:

"Pas geçtik pisti. Bir anda inmek üzereyken, Netanyahu'nun katılacağı haberi düştüğü andan itibaren her an rotadan uçak dönebilir diye beklendi. Netanyahu'nun durumu kesin verilecek der denmez kesin kaynağımla konuştum. Zirveden ayrılacağı ya da hiç gelmeyeceği ifade edilince biz alçalmaya başladık. İnerken yukarı yükselmeye başladı. Başbakanlık ofisinden katılmayacağı bilgisi gelince biz pas geçtik. Sonradan bir açıklama yapılmadı bize ve bu bir tepki olabilir. Bir süre Kızıldeniz üstinde uçtuk. Üst düzey kaynağa sordum, ABD'ye Netanyahu'nun olması durumunda Türkiye'nin tepki göstereceği bilgisini verdiniz mi diye sordum 'evet, tabi ki oldu, tabi ki verdik' denildi."

“HİSSİYATIMI SÖYLÜYORUM” DEDİ

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de olayı tıpkı Hande Fırat gibi muğlak ifadelerle anlattı. Uçağın Mısır’da pisti neden pas geçtiğini tam olarak anlatamayan Öztürk, Netanyahu’nun zirveye katılacağı yönünde çıkan haberlerin uçakta ‘soğuk duş’ etkisine neden olduğunu söyledi.

Öztürk canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

“Bunun resmi açıklaması yok bilgiye dayalı konuşmuyorum, hissiyatlarımı söylüyorum bunu da söylemem lazım. Netanyahu'nun katılacak olma ihtimaline karşı uçaktaki o soğuk hava kendini ılıman bir iklime bıraktı ve bizim uçağımız tekrar tekerlerini açtı ve Şarm el-Şeyh Havaalanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da direk havalimanında fuar alanına geçti... Bunu özellikle anlatıyorum Ülke TV izleyicilerine çünkü bu yaşadığımız hadise için "tevafuk, tesadüf, belki pistte başka bir uçak olabilir, sırada başka bir uçak olabilir" denebilir ama bu bence günün en önemli gelişmesiydi. Netanyahu'nun gelişine karşı Türkiye'nin göstermiş olduğu duruş da sayılabilir benim açımdan. Sadece hissiyatımı söylüyorum. Uçakta anbean bunu yaşamış bir arkaşınız olarak anlatmak istiyorum Ülke TV izleyicilerine"

SABAH UÇAĞIN PİSTİ NEDEN PAS GEÇTİĞİNİ ANLATMADI

İktidara yakın medyadan Sabah ise konuyla ilgili yaptığı haberde Erdoğan’ın uçağının neden pisti es geçtiğine yer vermedi. “Havada diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya veto” başlığı ile yayınlanan haberde “Başkan Erdoğan, uçakta diplomasi kanallarını kullanarak Netanyahu'nun barış zirvesine katılmasına engel oldu” ifadeleri yer aldı. Haberde, Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlığı kanallarıyla hareket ederek Netanyahu’nun katılımına engel olunduğu belirtildi.

Sabah'ın internet sitesinde söz konusu haber böyle servis edildi.

Öte yandan Anadolu Ajansı ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'nda pisti pas geçti. Bir süre Kızıldeniz üzerinde bekleyen uçak daha sonra havalimanına iniş yaptı” dedi ancak uçağın pisti neden pas geçtiği ile ilgili bir bilgi vermedi.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek’in İsrail basınına dayandırdığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun Mısır’daki liderler zirvesine katılması durumunda uçağını Ankara’ya döndüreceğine dair Sisi’yi uyardı ve uçağını Şarm el-Şeyh’e indirmedi. Birden fazla Arap lider, Netanyahu gelirse zirveyi boykot edeceklerini söyledi; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arap liderlerin hamlesi sonrası Netanyahu Mısır’a gelmeme kararı aldı.