Histamin İntöleransı Nedir?

Normalde, histaminin fazlası, diamin oksidaz (DAO) adlı bir enzim tarafından parçalanır. Ancak bazı kişilerde, DAO enzimi yetersiz veya işlevsiz olabilir. Bu durumda, histamin vücutta birikerek çeşitli belirtilere neden olabilir. Bu duruma histamin intoleransı denir.



Histamin intoleransı, histamin içeren veya histamin salgılanmasını tetikleyen besinlerin tüketilmesiyle ortaya çıkar. Bu besinler arasında peynir, şarap, salam, sosis, turşu, sirke, balık, kabuklu deniz ürünleri, çikolata, domates, muz, çilek, ananas, avokado, patlıcan, ıspanak, maya, soya ürünleri, fındık, fıstık, çay, kahve ve alkol gibi gıdalar sayılabilir.



Histamin intoleransının belirtileri kişiden kişiye değişebilir. En sık görülen belirtiler şunlar:



Baş ağrısı, migren

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma

Kaşıntı, kızarıklık, döküntü, ürtiker

Ağızda yanma, dilde şişme, boğazda kuruluk

Gözlerde sulanma, kızarma, kaşıntı

Kalp çarpıntısı, tansiyon düşüklüğü, bayılma

Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik

Anksiyete, depresyon, panik atak

Uyku bozuklukları, uykusuzluk, aşırı uyuma



Histamin intoleransının teşhisi, belirtilerin kaydının tutulması, besin günlüğünün yazılması, besinlere karşı deri testleri, kan testleri ve idrar testleri ile yapılabilir. Histamin intoleransının tedavisinde ise, histamin içeren veya histamin salgılanmasını artıran besinlerin azaltılması veya tamamen kesilmesi, DAO enzimi takviyesi, antihistaminik ilaçlar, probiyotikler ve bağırsak sağlığının iyileştirilmesi gibi yöntemler uygulanabilir.



Histamin intoleransı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Bu nedenle, histamin intoleransından şüphelenen kişilerin, bir doktora başvurarak teşhis ve tedavi almaları önemlidir.