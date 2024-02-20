Histamin İntöleransı Nedir?

Normalde, histaminin fazlası, diamin oksidaz (DAO) adlı bir enzim tarafından parçalanır. Ancak bazı kişilerde, DAO enzimi yetersiz veya işlevsiz olabilir. Bu durumda, histamin vücutta birikerek çeşitli belirtilere neden olabilir. Bu duruma histamin intoleransı denir.
Histamin intoleransı, histamin içeren veya histamin salgılanmasını tetikleyen besinlerin tüketilmesiyle ortaya çıkar. Bu besinler arasında peynir, şarap, salam, sosis, turşu, sirke, balık, kabuklu deniz ürünleri, çikolata, domates, muz, çilek, ananas, avokado, patlıcan, ıspanak, maya, soya ürünleri, fındık, fıstık, çay, kahve ve alkol gibi gıdalar sayılabilir.
Histamin intoleransının belirtileri kişiden kişiye değişebilir. En sık görülen belirtiler şunlar:
Baş ağrısı, migren
Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma
Kaşıntı, kızarıklık, döküntü, ürtiker
Ağızda yanma, dilde şişme, boğazda kuruluk
Gözlerde sulanma, kızarma, kaşıntı
Kalp çarpıntısı, tansiyon düşüklüğü, bayılma
Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik
Anksiyete, depresyon, panik atak
Uyku bozuklukları, uykusuzluk, aşırı uyuma
Histamin intoleransının teşhisi, belirtilerin kaydının tutulması, besin günlüğünün yazılması, besinlere karşı deri testleri, kan testleri ve idrar testleri ile yapılabilir. Histamin intoleransının tedavisinde ise, histamin içeren veya histamin salgılanmasını artıran besinlerin azaltılması veya tamamen kesilmesi, DAO enzimi takviyesi, antihistaminik ilaçlar, probiyotikler ve bağırsak sağlığının iyileştirilmesi gibi yöntemler uygulanabilir.
Histamin intoleransı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Bu nedenle, histamin intoleransından şüphelenen kişilerin, bir doktora başvurarak teşhis ve tedavi almaları önemlidir.
Normalde, histaminin fazlası, diamin oksidaz (DAO) adlı bir enzim tarafından parçalanır. Ancak bazı kişilerde, DAO enzimi yetersiz veya işlevsiz olabilir. Bu durumda, histamin vücutta birikerek çeşitli belirtilere neden olabilir. Bu duruma histamin intoleransı denir.