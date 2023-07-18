Histamin nedir

Histamin, bağışıklık ve sindirim sistemi içerisinde bulunur. Histaminin görevi vücudu dışarıdan gelen otansiyel tehditlerden; alerjenler, toksinlerden korumaktır. Histamin vücut için gerekli olsa da bazı sebeplere bağlı olarak histamin normal oranına göre yükselmektedir bu da çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Histamin yüksekliğini önlemek adına histamin diyeti uygulanmalıdır. Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın histamin diyeti hakkında bilgi verdi.

HİSTAMİN İNTOLERANSI NEDİR?

Bazı durumlarda ise kandaki histamin oranı çok yükselir. Beden ürettiği histamini yeterince hızlı atamamaya başlar. Bu da histamin intoleransını meydana getirir. Fakat bu intolerans, glüten intoleransı gibi histamin alerjisini göstermez. Sadece kanda histamin yüksekliğini işaret eder.

KANDA HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Bazı alerjiler, bağırsak mikrobiyotasının dengesizleşmesi, çölyak hastalığı, bazı ilaçların kullanımı, genetik yatkınlık, yüksek histaminli beslenme kanda histamin yüksekliğine sebep olabilir.

HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİNİN SEMPTOMLARI



Yüksek histamin çoğu zaman alerjiye benzer semptomlarla ortaya çıkar. Fakat alerjiden en büyük farkı uzun süreli olması ve aniden belirmemesidir. Gerçek bir alerjik reaksiyon, alerjen ile bedenin temas ettiği anda, tüm şiddeti ile gerçekleşir. Histamin intoleransı ise bedende uzun bir dönem boyunca biriken histamin sonucu, kademeli olarak yaşanır.Yüksek histamin seviyesini normale getirmek için en etkili yöntem düşük histaminli beslenmeden geçmektedir.

HİSTAMİN DİYETİ NEDİR?

Düşük histamin diyetinin temel amacı beslenmenin histamin seviyeleri üzerindeki etkisini en aza indirmektir. Fakat bu sıfır histamin diyeti demek değildir. Çevresel histamin maruziyetini sıfırlamak mümkün olamaz. Bu nedenle amaç; kişi özelinde, elverdiği kadar en aza indirgemektir.

DÜŞÜK HİSTAMİN DİYETİNİN GENEL KURALLARI:

İşlenmiş, paketli; koruyucu ve renklendirici içeren gıdaların neredeyse hepsi yüksek histaminlidir.

Kalsiyum, C vitamini, D vitamini, magnezyum, çinko, kuarsetin takviyeleri histamin seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Düşük Histamin Diyeti yaşam boyu değil, kısa bir dönem; negatif semptomlar kalkana kadar sürdürülür. Bu kişiye göre değişmekle beraber 1 haftadan 1 aya kadar sürer.

Taze, buzdolabına girmeden, uzun süre muhafaza edilmeden tüketilen gıdalarda daha düşük histamin bulunur. Olgunlaşma süreci besinlerdeki histamin seviyelerini arttırır. Buzdolabında bekletmek yerine taze gıdayı hemen dondurmak histamin yükselmesini engelleyen iyi bir muhafaza etme yoludur.

Fermente gıdaların içinde yüksek histamin bulunur.



YÜKSEK HİSTAMİN İÇEREN, UZAK DURULMASI ÖNERİLEN GIDALAR:

Kuru meyveler

Nohut

Mercimek

Fermente gıdalar; turşu, kombucha, yoğurt

Eskitilmiş peynirler

Avokado

Maya içeren her tür gıda

Sirke ve sirke içeren her tür gıda

Konserve gıdalar

Kırmızı biber, tarçın, karanfil

UZAK DURULMASI ÖNERİLEN GIDALAR:

Kivi

Ananas

Muz

Çikolata

Ispanak

Alkol

Domates

Brüksel lahanası

Ceviz

Çilek

Narenciye

Kabuklu deniz ürünleri

Enerji içecekleri

Her türde çay

TÜKETİLMESİNDE SAKINCA OLMAYAN GIDALAR:

Glüten içermeyen tahıllar

Bitkisel; Hindistan cevizi, badem, pirinç sütü

Yumurta sarısı

Yer fıstığı ezmesi

Zeyntinyağı, Hindistan cevizi yağı

Taze baharatlar; zerdeçal, zencefil, kekik

Organik hayvansal ürünler

Taze balık

Yukarıdaki listelerde yer almayan taze meyve ve sebzeler özellikle; karpuz, soğan, elma, yaban mersini



Histamin intoleransınız olduğundan şüpheleniyorsanız bir süre boyunca Düşük Histamin Diyeti yapmak ve sonucunda kendinizi daha iyi hissedip hissetmediğinizi görmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Bunun yanı sıra eğer diyetin sonucunda semptomlarınızda azalma yaşarsanız bir uzman yardımı ile histamin seviyelerini yükselten ana sebebi bulup, ortadan kaldırmaya yönelik bir yaşam tarzı oluşturmanızı tavsiye ederim.