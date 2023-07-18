Histamin nedir

Histamin vücudun sağlığı için gerekli olan bir azot bileşiğidir. Vücudun kendini koruması ve iyileştirmesi için histamin çok önemlidir. Tüm memelilerin vücudunda bulunan histaminin yüksekliği istenmeyen bir durumdur. Yüksek histamini önlemek adına histamin diyeti uygulanmalıdır. İşte histamin yüksekliğinin zararları ve histamin diyeti…

Histamin nedir

Histamin, bağışıklık ve sindirim sistemi içerisinde bulunur. Histaminin görevi vücudu dışarıdan gelen otansiyel tehditlerden; alerjenler, toksinlerden korumaktır. Histamin vücut için gerekli olsa da bazı sebeplere bağlı olarak histamin normal oranına göre yükselmektedir bu da çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Histamin yüksekliğini önlemek adına histamin diyeti uygulanmalıdır. Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın histamin diyeti hakkında bilgi verdi.

HİSTAMİN İNTOLERANSI NEDİR?

Bazı durumlarda ise kandaki histamin oranı çok yükselir. Beden ürettiği histamini yeterince hızlı atamamaya başlar. Bu da histamin intoleransını meydana getirir. Fakat bu intolerans, glüten intoleransı gibi histamin alerjisini göstermez. Sadece kanda histamin yüksekliğini işaret eder.

KANDA HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Bazı alerjiler, bağırsak mikrobiyotasının dengesizleşmesi, çölyak hastalığı, bazı ilaçların kullanımı, genetik yatkınlık, yüksek histaminli beslenme kanda histamin yüksekliğine sebep olabilir.

HİSTAMİN YÜKSEKLİĞİNİN SEMPTOMLARI

Yüksek histamin çoğu zaman alerjiye benzer semptomlarla ortaya çıkar. Fakat alerjiden en büyük farkı uzun süreli olması ve aniden belirmemesidir. Gerçek bir alerjik reaksiyon, alerjen ile bedenin temas ettiği anda, tüm şiddeti ile gerçekleşir. Histamin intoleransı ise bedende uzun bir dönem boyunca biriken histamin sonucu, kademeli olarak yaşanır.Yüksek histamin seviyesini normale getirmek için en etkili yöntem düşük histaminli beslenmeden geçmektedir.

HİSTAMİN DİYETİ NEDİR?

Düşük histamin diyetinin temel amacı beslenmenin histamin seviyeleri üzerindeki etkisini en aza indirmektir. Fakat bu sıfır histamin diyeti demek değildir. Çevresel histamin maruziyetini sıfırlamak mümkün olamaz. Bu nedenle amaç; kişi özelinde, elverdiği kadar en aza indirgemektir.

DÜŞÜK HİSTAMİN DİYETİNİN GENEL KURALLARI:

İşlenmiş, paketli; koruyucu ve renklendirici içeren gıdaların neredeyse hepsi yüksek histaminlidir.
Kalsiyum, C vitamini, D vitamini, magnezyum, çinko, kuarsetin takviyeleri histamin seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
Düşük Histamin Diyeti yaşam boyu değil, kısa bir dönem; negatif semptomlar kalkana kadar sürdürülür. Bu kişiye göre değişmekle beraber 1 haftadan 1 aya kadar sürer.

Taze, buzdolabına girmeden, uzun süre muhafaza edilmeden tüketilen gıdalarda daha düşük histamin bulunur. Olgunlaşma süreci besinlerdeki histamin seviyelerini arttırır. Buzdolabında bekletmek yerine taze gıdayı hemen dondurmak histamin yükselmesini engelleyen iyi bir muhafaza etme yoludur.
Fermente gıdaların içinde yüksek histamin bulunur.

YÜKSEK HİSTAMİN İÇEREN, UZAK DURULMASI ÖNERİLEN GIDALAR:

Kuru meyveler
Nohut
Mercimek
Fermente gıdalar; turşu, kombucha, yoğurt
Eskitilmiş peynirler
Avokado
Maya içeren her tür gıda
Sirke ve sirke içeren her tür gıda
Konserve gıdalar
Kırmızı biber, tarçın, karanfil

UZAK DURULMASI ÖNERİLEN GIDALAR:

Kivi
Ananas
Muz
Çikolata
Ispanak
Alkol
Domates
Brüksel lahanası
Ceviz
Çilek
Narenciye
Kabuklu deniz ürünleri
Enerji içecekleri
Her türde çay

TÜKETİLMESİNDE SAKINCA OLMAYAN GIDALAR:

Glüten içermeyen tahıllar
Bitkisel; Hindistan cevizi, badem, pirinç sütü
Yumurta sarısı
Yer fıstığı ezmesi
Zeyntinyağı, Hindistan cevizi yağı
Taze baharatlar; zerdeçal, zencefil, kekik
Organik hayvansal ürünler
Taze balık
Yukarıdaki listelerde yer almayan taze meyve ve sebzeler özellikle; karpuz, soğan, elma, yaban mersini

Histamin intoleransınız olduğundan şüpheleniyorsanız bir süre boyunca Düşük Histamin Diyeti yapmak ve sonucunda kendinizi daha iyi hissedip hissetmediğinizi görmek en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Bunun yanı sıra eğer diyetin sonucunda semptomlarınızda azalma yaşarsanız bir uzman yardımı ile histamin seviyelerini yükselten ana sebebi bulup, ortadan kaldırmaya yönelik bir yaşam tarzı oluşturmanızı tavsiye ederim.

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