Hıthıt zamkı bitkisi nelere iyi gelir

Şeytantersi diye de bilinen Hıthıt Zamkı bitkisi sıra dışı adıyla şaşırtıyor. Aslında şaşırtmasının nedeni yararları. İşte o bitkinin yararları

Hıthıt zamkı bitkisinin bir çok adı bulunuyor. İşte onlardan bazıları:

Şeytan tersi, Heeng, Hantit, Hiltit, Hing, Hingu, Şeytanb.ku, Şeytan otu. Ferula asafoetida Latince adı...



İŞTE HITHIT ZAMKI OTUNUN YARARLARI

En yaygın yararları arasında sindirime destek verici, gaz giderici özelliği geliyor. Ve diğer yararları ise şöyle:

Bronşiti iyileştiriyor

Böbrek taşı düşürüyor

Enfeksiyonu önlüyor

Yararları böyle ancak çok dikkatli ya da doktor tavsiyesiyle kullanılması gerekiyor. İşte yan etkileri:

Hıthıt zamkı otu ile ilgili araştırma pek fazla yok. Yani araştırma sayısı az.

Bu nedenle özellikle hamile ve emziren kadınların, çocukların kesinlikle bu ottan uzak durması gerekiyor. Bunun nedeni kan basıncını düşürmesi. Zira kanın incelmesine neden oluyor. Özellikle kan sulandırıcı kullanan ya da tansiyon ilacı alanlara kesinlikle kullanmamaları tavsiye ediliyor...