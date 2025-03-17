Hitit Seramik iflasın pençesinde. Bir kişi daha konkordatoya dahil oldu. Binlerce işçi çalışıyor

Türkiye’nin köklü seramik üreticilerinden biri olan Hitit Seramik, konkordato sürecinde yeni bir gelişmeyle gündeme geldi. 2017 yılında şirketin kurucusu İbrahim Hızal’ın vefatının ardından yönetimi devralan ailesi, 2023 yılında ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yapmıştı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet süresinin dolmasının ardından şirketin konkordato sürecini 1 yıl daha uzattı. Bu süreçte daha önce konkordatoya katılmayan Ülker Hızal Yazıcı da başvuru yaparak sürece dahil oldu.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

1989 yılında Uşak’ta 550 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Hitit Seramik, yıllık 20 milyon metrekare üretim kapasitesiyle sektörün en büyüklerinden biri olarak öne çıkıyor. Paris Metrosu gibi büyük projeler için üretim yapan şirket, piyasa koşulları ve finansal zorluklar nedeniyle 2023’ün Ekim ayında konkordato talebinde bulunmuştu. Şirketin eşi ve kızları tarafından yönetilmeye başlanması sonrası ekonomik sorunlar derinleşti.

MAHKEMEDEN KESİN KARAR

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet süresinin dolmasının ardından konkordato sürecine dahil olanlar için 1 yıl kesin mühlet kararı verdi. Bu süreçte konkordato komiserleri görevlerini sürdürecek ve şirketin mali yapısının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek. Eğer 1 yıl sonunda şirket toparlanamazsa iflas süreci başlayabilir.

Özellikle dikkat çeken gelişme ise, başlangıçta konkordato sürecine katılmayan şirketin yönetim kurulu başkan vekili Ülker Hızal Yazıcı’nın da sürece dahil olması oldu. 2021 yılında iş insanı Mustafa Yazıcı ile Çırağan Sarayı’nda evlenen Ülker Hızal Yazıcı, başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte konkordato sürecinin bir parçası haline geldi.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Hitit Seramik’in geleceği, önümüzdeki 1 yıl içinde alınacak mali önlemlere ve konkordato sürecinin nasıl yönetileceğine bağlı olacak. Şirket, porselen karo, mozaik, havuz seramikleri ve yapı kimyasalları üretimiyle sektörde önemli bir yer tutuyor. Ancak finansal istikrar sağlanamazsa, Türkiye’nin köklü markalarından biri olan Hitit Seramik’in iflas sürecine girmesi kaçınılmaz hale gelebilir.