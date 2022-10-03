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Hitit Üniversitesi personel alacak

Hitit Üniversitesi 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 08:54
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Hitit Üniversitesi personel alacak

Hitit Üniversitesi personel alacak
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Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

PROFESÖR ve DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

İSTENEN BELGELER;

- Başvuru dilekçesi; http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

- Özgeçmiş,

- Akademik Faaliyet Puan Tablosu,

- Yayın Listesi,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

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