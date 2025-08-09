Hititlerin kayıp sırrı Sivas'tan çıktı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesindeki antik Samuha (Kayalıpınar) yerleşiminde, Hitit dönemine ait yaklaşık 3.500 yıllık bir kuş kehaneti tableti bulundu.

Ortasında delik bulunan ve ip izleri taşıyan bu küçük çiviyazılı tablet, hem arkeolojik hem de tarihsel açıdan büyük bir öneme sahip.

Uzmanlar, tabletin Hititlerin doğa gözlemlerine dayalı kehanet geleneklerini anlamada dönüm noktası olabileceğini belirtti.

BİNLERCE YILLIK BİR RİTÜEL NESNESİ

Sivas’ın Kayalıpınar bölgesinde, Hitit İmparatorluğu’nun önemli merkezlerinden Samuha’da yürütülen kazılar, 2025 yazında dikkat çekici bir keşfe sahne oldu. Yaklaşık 3.800 yıllık bir geçmişe sahip yerleşimde bulunan tablet, kuş kehaneti (ornitomansi) uygulamalarına dair bilgiler içeriyor.

Uzmanlar, tabletin ön, arka ve kenarlarının çiviyazısıyla dolu olduğunu ve ortasındaki delik ile ip izlerinin, onun bir yere asıldığını veya boyna takılarak ritüel amaçlı kullanıldığını gösterdiğini ifade ederek, “Bu tablet, sadece bir belge değil, aynı zamanda dini bir nesne olarak Hititlerin doğayla kurduğu derin bağı yansıtıyor” dedi. Ayrıca uzmanlar, metnin kuşların uçuş biçimlerine dair kehanet ifadeleri içerdiğini vurguladı.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Hititolog Prof. Dr. Andreas Schachner, buluntunun Hititlerin kehanet geleneklerine yeni bir ışık tuttuğunu belirtti:

“Kuş kehaneti, Hititler için tanrılarla iletişim kurmanın önemli bir yoluydu. Bu tablet, Samuha’nın dini ve idari önemini bir kez daha ortaya koyuyor.”

Schachner, tabletin fiziksel özelliklerinin, özellikle ortasındaki deliğin, onu diğer metinlerden ayıran ritüelistik bir unsur olduğunu ekledi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Dr. Karen Radner ise tabletin, Hititlerin Mezopotamya ve Anadolu kültürleri arasında bir köprü oluşturduğunu gösterdiğini ifade ederek, “Samuha, Tanrıça İştar’ın en önemli kült merkezlerinden biriydi. Bu tablet, Hititlerin doğa olaylarını tanrısal mesajlar olarak nasıl yorumladığını anlamamıza yardımcı oluyor” dedi.

Tablet üzerindeki metnin tam çözümü için çalışmalar devam ederken, ilk okumalar kuşların uçuş yönü ve davranışlarının kehanet amaçlı analiz edildiğini doğruladı.

SAMUHA: HİTİTLERİN KUTSAL VE STRATEJİK MERKEZİ

Kayalıpınar, Hitit İmparatorluğu’nun hem dini hem de askeri açıdan kilit noktalarından biri olarak biliniyor. I. Suppiluliuma ve II/III Tudhaliya gibi önemli kralların burayı yönetim merkezi olarak kullandığı düşünüldü.

Kazılarda şimdiye kadar 50’den fazla mühür baskısı bulundu; bu, Samuha’nın idari ve ticari ilişkilerde önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Uzmanlar, mühürlerin kil analizleriyle diğer Hitit yerleşimleriyle olan bağlantıların daha iyi anlaşılacağını belirterek, “Bu buluntular, Hititlerin bölgesel ağını ve kültürel etkileşimlerini çözmemize olanak sağlayacak” dedi.

KUŞ KEHANETİ: EVRENSEL BİR GELENEK

Kuş kehaneti, yalnızca Hititlere özgü bir uygulama değildi. Roma’da “augur” rahiplerinin benzer yöntemlerle geleceği öngörmeye çalıştığı biliniyor. Bergama’da 2. yüzyıla ait bir mezar yazıtında, kuşların davranışlarını yorumlayan bir rahibe rastlandı. Bu paralellik, kuş kehanetinin farklı kültürlerde binlerce yıl boyunca sürdürüldüğünü gösterdi.

Prof. Dr. Schachner, “Bu gelenek, insanlığın doğayla anlam arayışının evrensel bir yansımasıdır” yorumunda bulundu.

GELECEK PLANLARI: ARKEOLOJİK ALAN ZİYARETE AÇILIYOR

Kazı ekibi, Kayalıpınar’ın çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Hitit, Assur, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılar barındıran alanın, çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla ziyaretçilere açılması planlandı.