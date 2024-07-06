Hitler Selamı Davası yine görülemedi

Almanya'da görülen dava kapsamında iki hafta hakim huzuruna çıkması gereken ama Melanie Müller'in sağlık problemlerinden dolayı ertelenen dava aynı nedenle ikinci kez ertelendi.

Her ne kadar Müller iddiaları reddetse de kamuoyunun sert eleştirileri devam ediyor. Yapılan linç girişimine karşı sessizliğini Alman RTL kanalına bozan şarkıcı "Gerçekleştirmediğim bir eylemden dolayı maruz kaldığım linç çok can sıkıcı. Bu beni ve ailemi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Müller'in 6 yaşındaki büyük kızı Mia Rose, annesi hakkında çıkan haberlerin kendisini çok üzdüğünü söylüyor. Müller "Büyük çocuğum şimdi okula başlıyor. Çok zeki ve gerçekten dışarıda neler olup bittiğini fark etmeye başlıyor. Mia sürekli 'Neler oluyor?' diye soruyor. Dilimin döndüğünce anlatıyorum ama bu benim için çok yıkıcı oluyor. Artık interneti yasakladım. Çünkü ne yaparsam yapayım dışarıdan yalnızca olumsuz şeyler geliyor" diye şikayet ediyor.

Ertelenen duruşmanın hangi vakitte gerçekleşeceği bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.