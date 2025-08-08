Hizbullah destekçileri sokaklara döküldü

Hizbullah yanlıları, Lübnan kabinesinin "silahsızlandırma" kararına tepki gösterdi. Hizbullah destekçileri, kabinenin Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini onaylamasının ardından sokaklara çıktı. Hizbullah yanlıları, Lübnan genelinde motosikletlerle konvoylar gerçekleştirdi.

Lübnan kabinesi, ABD’nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında Hizbullah da dahil olmak üzere ülkedeki devlet dışı tüm silahlı grupların silahsızlandırılması teklifini içeren 4 aşamalı planı kabul etmişti.

Hizbullah lideri Naim Kasım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin önerisini reddederek, bunun Lübnan'ı İsrail'e karşı korumasız bırakacağını savunmuştu.