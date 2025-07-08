Hizbullah ile Lübnan hükümeti arasında silah krizi

Kaynak: Haber Merkezi
Hizbullah ile Lübnan hükümeti arasında silah krizi

Lübnan’da Hizbullah’ın sadece ağır silahlarını bırakıp hafif silahlarını tutmasına izin verilmesi ilişkin önerisi, siyasi partilerden büyük tepki aldı.

Lübnan’da Hizbullah’ın ağır ve orta menzilli silahlarını bırakıp sadece hafif silahlarını elinde tutması önerisi ülkede tartışmaları alevlendirdi. Öneriye karşı çıkan siyasi partiler, böyle bir adımın devletin egemenliğine ve halkın güvenliğine ciddi zarar vereceğini savunuyor.

Kataeb Partisi lideri Sami Gemayel, hafif silahların da devletin temelini tehdit ettiğini belirterek silahların sadece Lübnan ordusunda ve resmi güvenlik güçlerinde olması gerektiğini vurguladı. Lübnan Meclis Üyesi Ghada Ayoub ise Hizbullah’ın tamamen siyasi bir partiye dönüşmesi ve silah bırakması gerektiğini söyledi.

Ayoub, Hizbullah’ın silah bırakmayacağını ve direnişin devam edeceğini söyleyen örgüt yetkililerine sert tepki gösterdi. Diğer yandan Ulusal İttifak Bloku milletvekilerinden Ahmad Al-Kheir, hafif silahların sokaklarda siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını ifade ederek, tüm silahların devlete teslim edilmesini istedi.

Siyasi analist Kassem Kassir, Hizbullah’ın İsrail tehdidi sona ermeden silah bırakmayı kabul etmeyeceğini belirtiyor.

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