Hizbullah: İsrail askerlerini patlayıcıyla hedef aldık

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hizbullah: İsrail askerlerini patlayıcıyla hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığını ve bazı askerlerin öldüğünü duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail güçleriyle çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saat 14.00 sıralarında patlayıcı ile hedef alındığı ve "İsrail ordusu Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi" ifadeleri kullanıldı. İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü kaydedildi.

Maroun El Ras'ta çatışmalar devam ediyor.

Başka bir açıklamada ise, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın devam ettiği belirtildi.

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