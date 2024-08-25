Hizbullah İsrail’e karşı nelerle savaşacak? İşte silahlı gücü

İsrail’in Gazze’ye saldırı başlattığı ekim ayından bu yana Orta Doğu’da tansiyon sürekli artıyor. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bini bulurken, Hizbullah da Lübnan sınırında İsrail ile çatışma halinde. İsrail’in Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Fuat Şükür’ü ve Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’yi öldürmesi sonrası hem İran’dan hem de Hizbullah’tan İsrail’e saldırı bekleniyordu.

İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırırken Hizbullah ise İsrail’e füzelerle saldırdı. İsrail savaş uçakları Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu. Hizbullah’tan yapılan açıklamada 320 füze ile 11 askeri noktanın hedef alındığı duyuruldu. Öte yandan İsrail, sivillere Lübnan’ın güneyini terk etme çağrısı yaptı.

İsrail Lübnan'ı vurdu

HİZBULLAH NASIL YÜKSELDİ?

Askeri uzmanlar, Hizbullah’ı en ağır şekilde silahlanmış devlet dışı grup olarak niteliyor. Hamas’tan daha karmaşık cephaneliğe ve askeri yapıya sahip olan Hizbullah’ın buna rağmen İsrail’e karşı uzun bir savaşa girişmesi zor görünüyor. Buna rağmen Hizbullah’ın silahlı gücü tüm dünyanın dikkatini çekiyor.

İsrail’in Beyrut’u işgal ettiği 1982 yılında ortaya çıkan Hizbullah, askeri gücünü artırarak 2000 yılında İsrail’in bölgeden çekilmesini zorlayan çatışmalarda baş aktör oldu. Öte yandan 2006 yılında İsrail’e karşı 34 günlük amansız bir savaşa girişti.

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

Hizbullah, Suriye’deki iç savaşta ise Esad’ın yanında yer aldı. Uzmanlar, buradaki çatışmalarda Hizbullah’ın şehir savaşlarında deneyim kazandığının altını çiziyor.

HİZBULLAH’TA NE TÜR SİLAHLAR VAR?

Hizbullah, İsrail’e karşı 2006’ta giriştiği çatışmalar sonrası yüksek miktarda füze ve roket stokladı. Hizbullah’ta Katyuşa roketlerinin yanı sıra 500 kilometreye kadar menzili olan Scud füzeleri bile bulunuyor.

Hizbullah, füzelerin yanı sıra çok sayıda SİHA’ya da sahip durumda. SİHA’ların menzili 120 kilometreden 2 bin kilometreye kadar değişiyor. Öte yandan Hizbullah’ın elinde çeşitli hava savunma sistemleri de yer alıyor.

Askeri analistler Hizbullah’ın 30 bin ile 50 bin arasında savaşçısının olduğunu düşünüyor. Ancak Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, yedek güçlerle birlikte 100 bin savaşçılarının olduğunu duyurdu.

“HİÇ YAŞANMAMIŞ BİR SAVAŞ OLABİLİR”

Hizbullah sınırda çatışmalara devam ederken bir taraftan da İsrail’in ünlü sava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’ içinde çatlaklar oluşturmak için hem roketlerle hem de SİHA’lar ile saldırılar gerçekleştirdi.

Hizbullah’ın elindeki silahlara rağmen İsrail’in elinde son teknoloji ürünü savaş uçakları ve hava savunma sistemleri bulunuyor. Ancak analistler, iki tarafın silah gücüne dayanarak Orta Doğu’da daha önce hiç yaşanmamış bir savaşın olabileceğinin altını çiziyor. Analistleri, büyük çapta bir savaş olmaması için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğinin altını çiziyor.