Hizbullah İsrail’i vurdu

Bir yanda Hamas lideri Haniye suikastla öldürülürken İsrail, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

HİZBULLAH İSRAİL’E SALDIRDI

İran intikam yemini etmişti. Hizbullah, İsrail'e bir kamikaze drone sürüsüyle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail basını, kamikaze silahlı insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğunu aktardı. Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği İHA saldırısında iki kişinin yaralandığı bildirildi.

SİRENLER ÇALDI

İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesi, sahil kentleri Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı.

Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanların da yükseldiği bildirildi.

KOMUTANIN VURULDUĞU İDDİASI

Hizbullah kaynakları ise araçtaki kişinin Batı Celile’deki özel birliğin komutanı olduğunu söylediği de diğer iddialar arasında.