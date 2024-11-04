Hizbullah, İsrail'in 4 askeri üssünü vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 4 askeri üsse ve Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu 14 yerleşim birimine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği ve bu çerçevede İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Kuvvetleri teknisyenlerinin eğitim gördüğü Hayfa Teknik Üssü'nün ilk kez bombalandığı ifade edildi.

Hayfa kentinin güneyindeki Kuzey Bölge Komutanlığına bağlı Eliakin Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Netanya kentinin doğusunda yer alan Merkez Bölge Komutanlığına bağlı Beit Lid Askeri Üssü ve Hayfa yakınlarındaki Zevulun Askeri Üssü'nün füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu 14 yerleşim birimi ve yakınlarındaki askeri hedeflere de saldırılar düzenlendiği, bu saldırılarda ölen ve yaralanan askerlerin olduğu ifade edildi.