Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse saldırı düzenledi! 45 roket atışı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse saldırı düzenledi! 45 roket atışı yapıldı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 5 askeri üsse füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Teknik Üssü, Hayfa Donanma Üssü, Stella Maris Deniz Üssü ve Tirat Carmel Üssü’nün yanı sıra Hayfa’nın güneydoğusunda Lübnan sınırına 40 kilometre uzaklıktaki gaz tesisinin bulunduğu Nesher Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği açıkladı.

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Yapılan yazılı açıklamada, Nesher Üssü'nün ilk kez bombalandığı söylendi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Lübnan topraklarından Hayfa kentine doğru yaklaşık 10 roket atışı tespit edildiğini, bu roketlerden bazılarının doğrudan binalara isabet ederek büyük hasara yol açtığını" duyurdu.

45 ROKET ATIŞI YAPILDI

Ayrıca İsrail ordusu, "Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celil bölgesine yaklaşık 45 roket atışı yapıldığını açıkladı.

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