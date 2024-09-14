Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 9 saldırı düzenledik

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in askeri hedeflerinin vurulduğu belirtilirken, saldırılar sonucunda doğrudan hedeflerin isabet aldığı ifade edildi.

Ayrıca, Hizbullah bir taziye mesajında, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği bir hava saldırısında Abbas Hadr Hamade isimli bir mensubunun yaşamını yitirdiğini açıkladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah mensuplarının sayısı 440'a ulaştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güney Lübnan'da En-Nabatiyye ilçesine bağlı Kefr Rumman bölgesindeki boş bir binaya düzenlediği saldırıda 13 kişinin yaralandığını ve bir yaralının hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İsrail ordusu ise gece saatlerinde Lübnan'dan Safed kentine 20 roket fırlatıldığını, Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangının söndürülmeye çalışıldığını bildirdi.

Çatışmalar, Gazze'ye yapılan saldırıların ardından 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'daki Hizbullah ve diğer gruplarla İsrail ordusu arasında Mavi Hat boyunca karşılıklı saldırılar şeklinde devam ediyor.