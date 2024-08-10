Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi

Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere saldırı düzenledi

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri üsse silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerine düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin toplandığı Mahfat Alon adlı karargah başta olmak üzere 4 askeri üsse saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda, subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin hedef alınarak "doğrudan isabet" sağlandığı duyuruldu.

İsrail'in kuzeyindeki 5 noktada yangın çıktı

İsrail resmi televizyonu KAN'ın haberine göre, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine atılan füzelerin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından engellenmesi sırasında 5 noktada yangın çıktı.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Golan bölgelerinde çıkan yangınların itfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı aktarıldı.

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