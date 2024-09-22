Hizbullah İsrail’in liman kenti Hayfa’yı vurdu: Askeri üs bombalandı

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, geçtiğimiz hafta İsrail’in çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail’e füze saldırısı başlattı.

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına yanıt olarak savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksini bombaladı.

Açıklamada, "İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyindeki komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı" denildi.

Hizbullah'ın kaybı 500'ü aştı

Hareket, saldırıyı "İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliama ilk yanıt" olarak nitelendirdi.

Hizbullah, İsrail’in Ramat David Hava Üssüne de Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığını açıkladı. Bu saldırıların, "Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açan İsrail saldırılarına" yanıt olduğu belirtildi.

15 Hizbullah mensubu öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah tarafından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığını bildirdi.

Roketlerin bir kısmı önlenirken, bazıları Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti. Kiryat Bialik'e düşen bir roket, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hizbullah'ın üst düzey komutanı İbrahim Akil öldü

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa'nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından, İsrail'in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.