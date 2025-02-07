Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. Dehşet görüntüler!

Kaynak: İHA

İsrail'in 27 Eylül 2024 tarihinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sığınak delici bomba kullanarak öldürdüğü suikast anının görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar...

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eylül ayında uğradığı suikast anının görüntüsü ortaya çıktı.

Arap medyasında aktarılan ve bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir adamın binadan çıkıp motosikletine bindiği sırada sığınak delici bombanın yola isabet ettiği, asfaltın delindiği ve ortalığın havaya uçtuğu fark ediliyor. Motosikletteki adamın tekrar binaya sığındığı, sokağın moloz ve toz bulutuyla kaplandığı da kameraya yansıyor.

NE OLMUŞTU?

Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh'te Hizbullah'ın bir binanın altında bulunan ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmişti. ABD'li senatör Mark Kelly, saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığındaki Mark 84 serisi bomba kullanıldığını belirtmişti.

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