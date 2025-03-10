Hizbullah lideri: Yara aldık, gücümüzü koruyoruz

Hizbullah lideri Naim Kasım, hareketin yara aldığını ancak buna rağmen gücünü koruduğunu belirterek, "Hizbullah'ın dron saldırısı ile Netanyahu'nun evine ulaşması, yeteneklerimizi koruduğumuzu kanıtlıyor" dedi. İsrail'i Lübnan topraklarındaki stratejik noktalarda askeri varlık bulundurmama konusunda uyaran Kasım, "İşgal devam ederse, ordu, halk ve direniş ona karşı koyacaktır" şeklinde konuştu. Silah bırakma niyetinde olmadıklarını belirten Kasım, "Direnişin Lübnan'ı korumaya devam etme hakkı var" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Hizbullah'a bağlı El-Manar TV'ye verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hizbullah'ın İsrail ile yaşanan çatışmalardan etkilendiğini, ancak gücünü koruduğunu söyleyen Kasım, "Direniş iyi ve devam ediyor. Ancak yara aldı ve fedakarlıklar yaptı. Direnişin fedakarlıklar olmadan devam etmesini bekleyen var mı? Büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı. Hizbullah'ın seçilen herhangi bir hedefi vurma yeteneğine sahip olduğunu kaydeden Kasım, "Hizbullah'ın dron saldırısı ile Netanyahu'nun evine ulaşması, yeteneklerimizi koruduğumuzu kanıtlıyor" dedi.

"ANLAŞMADA HİÇBİR GİZLİ KOŞUL YOK"

Hizbullah'ın sadece Filistin'i değil, bölgeyi gasp etmek isteyen yayılmacı İsrail'e karşı direnişe kararlı olduğunu vurgulayan Kasım, "Direniş bir aşama değil, devam eden bir süreç. Genç yaşlı, kadın erkek herkes tarafından benimsenen bir fikir" şeklinde konuştu. İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasında gizli maddeler olduğuna dair iddialara da değinen Kasım, "Anlaşma ilan edilen ve yayınlanan şeydir. Hiçbir gizli koşul yoktur" ifadelerini kullandı.

"ZAFİYETLERDEN DERS ÇIKARDIK"

Eski lider Hasan Nasrallah ve diğer üst düzey Hizbullah üyelerinin öldürülmesinde istihbarat zafiyetinin etkili olduğunu kabul eden Kasım, "İstihbarat açısından açığa çıkmış bir sorunumuz vardı ve bazı zafiyetler oldu. Ders çıkarmamız gereken ayrıntıları derhal tespit ettik ve gerekli dersleri çıkardık" dedi. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kasım, "Yerleri değiştirdik, iletişim yöntemlerini değiştirdik, bu dönemde birçok şey değişti. Bunlar olmasaydı ilerlemeye devam edemezdik" açıklamasında bulundu.

"DEVLETİN LÜBNAN'I SAVUNMASINA İTİRAZIMIZ YOK"

Kasım, yeni Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın "Lübnan devletinin savaş ve barış kararları üzerinde kontrole sahip olması gerektiği" ve "silahların yalnızca devletin elinde bulunması gerektiği" yönündeki sözlerini de değerlendirdi.

Silah bırakma niyetinde olmadıklarını belirten Kasım, "Bizim bu konuyla hiçbir ilgimiz yok. Biz İsrail'i Lübnan için tehdit olarak gören bir direniş hareketiyiz. Ordunun ve devletin Lübnan'ı savunmasına itirazımız yok. Direnişin Lübnan'ı korumaya devam etme hakkı var. Bu nedenle, başkanın silahların münhasırlığı hakkındaki sözlerinin bize yönelik olduğunu düşünmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"DİRENİŞ İSRAİL'İN LÜBNAN'A KALMASINA İZİN VERMEYECEK"

İsrail'i Lübnan topraklarındaki beş stratejik noktada askeri varlık bulundurmaması konusunda uyaran Kasım, "İsraillilere şunu söylüyorum: Bu noktalarda kalırsanız, bunun ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz? Direniş orada kalmanıza izin vermeyecek" dedi. Kasım, "İşgal devam ederse, ordu, halk ve direniş ona karşı koyacaktır. ABD ile İsrail arasındaki herhangi bir anlaşmayla hiçbir bağımız yoktur" diye konuştu.

KASIM'DAN BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI

Kasım, İran'ı "dost bir ülke" olarak tanımlayarak, İsrail'in sınırlamaya çalıştığı Lübnan ile İran arasındaki uçuşların sürmesi çağrısında bulundu. ABD'yi Lübnan'ın hükümet görevlendirmelerine müdahale etmekle suçlayan Kasım, "Bu müdahalelerle nasıl başa çıkacağımızı değerlendiriyoruz" dedi. Kasım, ABD ve İran'ı içeren bölgesel bir savaş olasılığına dair ise, "Amerikalılar İran'a karşı bir savaş başlatırsa, kayıpları büyük olur ve küresel sonuçları olağanüstü olur" uyarısında bulundu.