Hizbullah liderine 5 ay sonra tarihi veda! 100 binlerce kişi akın etti

İsrail'in 27 Eylül ve 3 Ekim'de düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in cenaze töreni başladı. Beyrut'ta yaklaşık beş ay sonra düzenlenen törene binlerce insanın katıldığı kameraya yansıdı. Binlerce kişinin stadyumu doldurduğu görüldü.

23 ŞUBAT'TA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEĞİNİ AÇIKLANMIŞTI

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 5 ay önce öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için Beyrut'ta cenaze töreni düzenlendi. Aynı şekilde saldırılarda hayatını kaybeden bir diğer eski Hizbullah lideri asan Haşim Safiyuddin'in de cenaze töreni yapıldı.

Beyrut'ta aylar sonra düzenlenen cenaze töreni bugüne dek Hizbullah'ın güvenlik gerekçesi nedeniyle yapılmamıştı. Şubat ayı başında Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in için 23 Şubat'ta cenaze töreni düzenleneceğini açıklanmıştı.

FUTBOL SAHASINA KALABALIK SIĞMADI

Beyrut'taki törene binlerce insanın katıldığı görüldü. Futbol sahasında gerçekleşen cenaze töreninde kalabalığın ne kadar yoğun olduğu da kameralara yansıdı.

NASRALLAH NASIL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardıman sonucunda öldürülmüştü.