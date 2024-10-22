Hizbullah, Tel Aviv’e füze attı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına, onurlu direnişlerine destek olmak, Lübnan'ı ve halkını savunmak, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlara yanıt olarak" gerçekleştirildiği vurgulandı.

İsrail basınına göre, İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin çeşitli bölgelerine 20 füze fırlatıldığını, atılan füzelerin bazılarının İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildiğini, bazılarının ise boş alanlara düştüğünü açıkladı.

Yerel medyaya göre saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.