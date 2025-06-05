Hizbullahçı teröristin yurt dışına çıkış yasağı Hacca gitmesi için kaldırıldı

Terör örgütü Hizbullah’ın lider kadrdosunda yer alan “Hafız” kod adlı Hacı Bayancuk, 11 kişinin kaçırılıp işkence ile öldürülmesinden sorumlu tutulduğu davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına rağmen verilen yeniden yargılama kararı sonrası tahliye edilmişti. Hakkında yurt dışına çıkış kararı bulunan Bayancuk için tartışmalara neden olacak bir karar verildi.

Sözcü’de yer alan habere göre Hizbullahçı teröristin yurt dışına çıkış yasağı ‘Hacca gideceği’ gerekçesi ile kaldırıldı.

YURT DIŞINA ÇIKACAK

Bayancuk yeniden yargılama kararı verilen Ağır Ceza Mahkemesine başvuru yaparak hacca gitmek istediğini, ancak hakkındaki yurt dışı yasağının buna engel teşkil ettiğini belirterek yasağın kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti 14 Mayıs günü sanık hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararın bir örneği de gereği yerine getirilmek üzere polis, jandarma ile kara hudut kapıları ile havalimanlarına gönderildi.

Bayancuk, Hizbullahçılar Yasin Özalp, Hatip Pirizade, Musa Bakışkan, Yılmaz Gökçe, Haydar Kaya ve Aziz Başak’ın ajanlık yaptıkları gerekçesiyle kaçırılıp öldürülmeleri emrini vermişti.

TOPLU MEZAR

Hizbullahçılar kaçırılıp işkenceli sorgudan geçirilerek domuz bağıyla öldürülmüş, gömüldükleri toplu mezar Diyarbakır’ın Çınar İlçesine bağlı Pempeviran Mezrasında bir dere yatağında ortaya çıkarılmıştı. Bayancuk Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 3 Nisan 2007’de örgüt üyesi olmaktan 15 yıl hapisle cezalandırıldı. Yargıtay yerel mahkeme kararını usul ve yasaya aykırı bularak bozdu.