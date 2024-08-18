Hizbullah'ın komutanı suikastında şok detayı Hizbullah yetkilisi açıkladı: İçeriye sızdılar

Ortadoğu 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ve karşı grup/ülkeler arasındaki savaş nedeni ile yeniden karışmış durumda. Hamas ile İsrail arasında süre gelen savaşa Hizbullah’ta Lübnan’ın kuzeyinden İsrail’e yaptığı saldırılar ile dahil oldu.

Savaş neredeyse bir yılını doldurmak üzere iken İsrail’in savaşı tüm coğrafyaya yaymak için yaptığı saldırılar tansiyonun sürekli bir şekilde yükselmesine de neden oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail tarafından yapılan suikast sonucunda öldürülmüştü. İntikam yeminleri eden Hizbullah ise yanıtlarının sert olacağını ve komutanlarının kanının yerde kalmayacağını açıklamıştı.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hizbullah yetkilisinin röportajını yayınladı ve yetkilinin suikast hakkında şunları dediğini açıkladı:

“Şükr'ün yedinci kata çekilmesini isteyen arama, muhtemelen Hizbullah'ın iç iletişim ağına sızmış birinden gelmiş olabilir" dedi. Yetkili, Hizbullah ve İran'ın, yaşanan güvenlik açığını araştırdığını bildirdi.