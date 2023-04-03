Hizbullah'ın devamı Hüda Par bakanlık istiyor. İşte Hizbullah'ın şehit ettiği Gaffar Okkan ve 5 polis

Editör: Özlem Kıral



24 Ocak 2001'de Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, terör örgütü Hizbullah tarafından düzenlenen saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit edildi.



Hizbullah’ın devamı HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılması Gaffar Okkan suikastını yeniden gündeme getirdi.



HÜDA PAR Cumhur İttifakı’ndan bakanlık beklerken şehit Gaffar Okkan ile şehit koruma polislerinin kemikleri sızlıyor.



Diyarbakır’da iz bırakan Okkan kentte hâlâ hatırlanıyor. Geçtiğimiz 24 Ocak’ta düzenlenen anma töreni de bunun en net göstergesi.







“DİYARBAKIR İLE SAKARYA ARASINDA SEVGİ BAĞI OLUŞTURDU”

Çok sayıda kişinin katıldığı törende İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, bir konuşma yapmıştı.



Okkan’ın Diyarbakır ile Sakarya arasında sevgi bağı oluşturduğunu belirterek, şöyle konuşmuştu:



“Sakarya’nın has evladı, Diyarbakır’ın Gaffar babası şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan 24 Ocak 2001 tarihine kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde birçok başarıya imza atmıştır. Diyarbakır’ımızın huzur ve güvenliği için Diyarbakır halkıyla el ele, gönül gönüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur. Bu gayretleri neticesindedir ki vatandaş-devlet dayanışmasının en güzide örneği Diyarbakır’ımızda sergilenmiştir.







Burada görev yaptığım süre içerisinde halkımızın şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ın ve şehit meslektaşlarımızın hatırasına sergilemiş oldukları vefayı her fırsatta müşahede etmekteyim. Emniyet müdürümüzü ve meslektaşlarını şehit edenler bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Şahadetinden sonra doğan yüzlerce çocuğa Ali Gaffar isimlerinin verilmesi, bu gönül bağlılığının bir göstergesidir. Bizler de şehitlerimizin kurduğu kardeşlik köprüsünü takip ederek halkımızın sevgi ve desteğiyle görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız. Merhum emniyet müdürümüzün doğduğu ve şehit olduğu kentlerde görev yapmak benim için ayrı bir onur vesilesidir."







“DİYARBAKIR HALKIYLA BÜTÜNLEŞTİ”

Törene katılan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Erdal Erdem ise “Burada gördüğümüz tablo Gaffar Okkan’ın burada bir emniyet müdürü olarak değil de Diyarbakır halkının bir kardeşi, bir evladı, bir babası olarak benimsenmesi, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Her yıl zaten Diyarbakır halkı Sakarya’mızın Hendek ilçesine kabrinin başına ziyarete gelerek bunu en iyi şekilde gösterdi. Gaffar Okkan’ımızın şehit olmasıyla Diyarbakır halkı bir bütünlük kazandı ve bütünleşti. Bu sevgiye layık olmak ne mutlu." demişti.







Ailesinin şehit emniyet müdürünün adını verdiği Diyarbakırlı Ali Gaffar Yüksel (21) ise “Ailem Ali Gaffar Okkan’dan dolayı benim ismimi Ali Gaffar koymuş. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Neler anlatmadılar ki Diyarbakır’ın babasıymış, memlekette bir o varmış. Anlatılmaz, sadece öyle dinlenilir.” diye konuşmuştu.

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