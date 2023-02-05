Hizbullah’ın siyasi kanadı Cumhur İttifakı’na mı katılıyor? AKP’den açıklama geldi

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yaklaşık 100 gün kala, Hizbullah'ın siyasi kanadı olduğu belirtilen Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) katılması gündemde.

İttifakı ile ön mutabakatın sağlandığı HÜDAPAR ile görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği ve kararın kısa sürede açıklanacağı belirtiliyor.

İktidara yakın Haber7'de yer alan habere göre, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, ittifaka katılım sürecinin büyük ölçüde olumlu seyrettiğini belirtirken "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Şu an neticelenmiş değil. İnşallah olumlu sonuçlanacak. Ama henüz son nokta konmuş değil" dedi.

Haber 7'nin "Cumhur İttifakı'na yeni bir partinin katılması an meselesi! Kısa sürede sonuçlanacak" başlığıyla yayımladığı habere göre, ön mutabakatın sağlandığını ve komisyon görüşmelerinin de büyük ölçüde olumlu bir şekilde sürdüğünü bildiren Abdullah Aslan, "Birlikte çalışmak üzerine bir ön mutabakat zaten var. Bir mutabakat olduğu için zaten komisyonlar kendi aralarında görüşüyorlar" dedi.

Henüz kesin kararın verilmediğini kaydeden Aslan, "Tam karar verildi diye bir durum yok. Kesin karar verildiği zaman genel başkanlar ve partilerin ilgili mercileri tarafından açıklanır" ifadesinde bulundu.

Anlaşma şartlarıyla ilgili ayrıntının kararın verilmesinin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Aslan, "Hangi şartların konuşulduğunu anlaşma sağlandığında açıklanacaktır" diye konuştu.

Seçim sürecinin başlaması nedeniyle kısa sürede görüşmelerin sonuçlanacağını belirten Aslan, "Çalışmalar devam ediyor. Şu an için bir zaman veremiyoruz. Ancak seçim dönemine girildiği ve ön mutabakat sağlandığı için kısa sürede neticelenmesi bekleniyor" dedi.

Arslan konu ile ilgili şunları söyledi:

"Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde seçmen kitlesi olduğu bilinen HÜDA-PAR, açıkça şeriat ve hilafet savunusu yapan bir parti olarak öne çıkıyor. HÜDA-PAR, 1990'lı yıllarda uyguladığı şiddet yöntemleri ve faili meçhul cinayetlerle bölgede korku saçan terör örgütü Hizbullah'ın devamcısı olarak kabul ediliyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HÜDA PAR GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla son olarak AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü.

Erdoğan ve Yapıcıoğlu arasındaki 1 saat süren görüşmede, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile Genel Sekreter Şehzade Demir de hazır bulunmuştu.

AKP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali ile ilgili AKP’den açıklama geldi. TV 100 Canlı yayınında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Turan, HÜDA Par ile diyaloğun yakalandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili konuşan Turan şunları söyledi:

“HÜDAPAR veya başka partilerle yol yürümek isteriz. HÜDAPAR ile iyi bir iletişim yakalandı. Cumhurbaşkanımız HÜDAPAR’ın Genel Başkanı ile görüştü, görüşmeler devam ediyor. Sorunsuz olarak bir mutabakat olacağı kanaatindeyim.”