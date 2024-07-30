Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Shukr İsrail saldırısından sağ kurtuldu

Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr’un saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı. Güvenlik kaynakları, ayrıca saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Birkaç yıl önce Hizbullah’ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Shukr, 1983’te Beyrut’ta ABD’ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyor.