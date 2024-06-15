Hizbullah’ın vakfı kurban vekaleti adı altında para topluyor. Hepsi sözde medreselere gidiyor

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen vakfın sözde medreseleri için kurban vekaleti parası topladığı ortaya çıktı. Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Alimler ve Medreseler Birliği’nin ekonomik kaynağı olan Umut Kervan Vakfı 12 bin lira bedelle kurban hissesi toplamaya başladı.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Alimler ve Medreseler Birliği, “İslami tebliğ tedris” adına ve “Kurbanını talebelerle paylaş” sloganlarıyla devam ettirdiği kurban hissesi alımlarını Umut Kervan Vakfı üzerinden yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, vakfa ait bir banka hesabına hissedarlardan hisse toplanıyor. Hayvanların yetiştirilmesi ve kesimini ise vakıf üstleniyor. Hissedarlar kurbanlarının medreselerde sözde eğitim gören öğrencilere verilmesini isteyebiliyor. Bu sistemle medreselere gıda sağlanıyor. Hem vakıf hem de birliğin topladığı hisseler Diyarbakır’daki merkez medresesinin deposunda tutuluyor.

Birliğin medreselerinde görev yapan müderrislerden Cemal Çınar’ın aynı zamanda vakfın genel başkan yardımcısı olduğu da tespit edildi. Çınar, Hizbullah’ın askeri davasında yargılanmıştı.