Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir?
Düzenleme: Kaynak: AA

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu. Peki, Naim Kasım kimdir?

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 1

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 2

Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 3

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 4

HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ NAİM KASIM KİMDİR?

Beyrut'ta 1953 yılında dünyaya gelen Naim Kasım, 30 yıldan uzun süredir İran destekli Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden biri.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 5

Lübnan Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Kasım, 1970'lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliğini kurdu.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 6

Kasım, daha sonra Lübnan'daki Şii Emel Hareketine katıldı.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 7

İran'daki 1979 devriminin ardından Kasım, Emel Hareketinden ayrıldı. İran'daki devrim, birçok Lübnanlı Şii aktivistin siyasi düşüncesini de şekillendirdi.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 8

Kasım, 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgaline yanıt olarak, İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle kurulan Hizbullah'ın temelini atan toplantılara katıldı.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 9

Kasım, 1991 yılında silahlı hareketin o zamanki Genel Sekreteri Abbas el-Musavi tarafından Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 10

Musavi, ertesi yıl İsrail'in helikopter saldırısında öldürüldü ve Hasan Nasrallah Hizbullah'ın yeni lideri oldu. Nasrallah lider olduğunda da Kasım, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam etti.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 11

Kasım, uzun süredir Hizbullah'ın önde gelen sözcülerinden biri olarak son bir yıldır İsrail ile yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası basına açıklamalarda bulunan bir isimdi.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 12

Aynı şekilde Kasım, Nasrallah'ın 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmesinin ardından televizyondan açıklama yapan ilk Hizbullah üst düzey yöneticisi idi.

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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? 13

Kasım, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın eski Genel Sekreterinin yerine "en erken fırsatta" bir halef seçeceğini ve Filistinlilerle dayanışma içinde İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğini söylemişti.

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