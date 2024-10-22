Hizbullah'ın yeni lideri olacaktı! İsrail, Safiyedin'nin öldürüldüğünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hizbullah'ın yeni lideri olacaktı! İsrail, Safiyedin'nin öldürüldüğünü açıkladı

Daha önceki iki Hamas liderini öldüren İsrail, Hamas'ın yeni lideri olması beklenen Safiyedin'in de öldürüldüğünü açıkladı.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre İsrail ordusu, Hizbullah'ın yeni lideri olması beklenen Safiyedin'in öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail, Hamas lideri Haniye'nin ardından geçtiğimiz hafta Hamas'ın yeni lideri Sinvar'ı düzenlediği bir saldırıda öldürmüştü.

İsrail kaynakları Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyedin'in 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Bu bilgi Hizbullah tarafından henüz doğrulanmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari Safiyedin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı. Hizbullah'tan ise İsrail ordusunun bu iddiasına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'ta Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Bunun ardından Hizbullah lideri olarak Safiyedin'in ismi öne çıkmıştı.

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