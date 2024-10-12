Hizbullah’tan İsrail’e 320 roket ile saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur'da (Kefaret Günü) Hizbullah'ın İsrail'e 320 roket ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılara Hizbullah da karşılık veriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'ın bugün kutlanan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur'da (Kefaret Günü) İsrail'e yönelik saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, "Yom Kippur'un kutlandığı hafta sonu boyunca Hizbullah tarafından atılan yaklaşık 320 mermi Lübnan'dan İsrail'e geçti" ifadeleri kullanıldı.