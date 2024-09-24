Hizbullah'tan İsrail'e ait deniz üssüne saldırı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, İsrail ordusuna ait Hayfa'nın güneyindeki Alit Üssü'ndeki Özel Deniz Görev Gücü karargahına dron saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

İsrail Lübnan'da ambulansları da hedef alınıyor. Hükümet Hizbullah'a savaş yetkisi verdi iddiası

Hizbullah, üsse yönelik saldırıda, “İsrailli subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin” hedef alındığını ve doğrudan isabet sağlandığını aktardı.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.