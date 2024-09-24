Hizbullah'tan İsrail'e ait deniz üssüne saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hizbullah'tan İsrail'e ait deniz üssüne saldırı

Hizbullah, İsrail ordusuna ait Alit Üssü'ndeki Özel Deniz Görev Gücü karargahına dron saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, İsrail ordusuna ait Hayfa'nın güneyindeki Alit Üssü'ndeki Özel Deniz Görev Gücü karargahına dron saldırısı düzenlediğini açıkladı.

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Hizbullah, üsse yönelik saldırıda, “İsrailli subay ve askerlerin bulunduğu yerlerin” hedef alındığını ve doğrudan isabet sağlandığını aktardı.

İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmazken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

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