Hizbullah'tan İsrail'e tehdit mesajı

Lübnan’da Hizbullah, sadece İsrail’in stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaştı ve İsrail’i tehdit etti.

Hizbullah tarafından yalnızca İsrail güvenlik yetkililerin bildiği bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görüntüler paylaşıldı. Havadan ve insansız hava araçlarıyla çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerinde bulunan hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

Söz konusu görüntülerin sonunda ise İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır" ifadesi kullanıldı.

Hizbullah, 18 Haziran günü, Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.