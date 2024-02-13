Hizbullah’tan MEB’e teşekkür. Hizbullah Gaffar Okkan ve 5 polisi katletmişti

Peygamber Sevdalıları Platformu, geçtiğimiz gün Türkiye genelinde Hz. Muhammed’in yaşamını konu edinen “Siyer Yarışması” yaptı. Platformun 2012 yılından itibaren düzenlediği yarışmaya 18 yaş altı çocuklar da katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere umre ödülleri, bilgisayar ve drone gibi çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.

Bunun yanında platform tarafından yarışma sonrasında sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Platformun iletisinde “Siyer yarışmasının gerçekleştirilmesinde desteklerini sunan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine, okul/kurum müdürlerine, öğretmenlerimize canı gönülden teşekkürü borç biliriz” denmesi dikkat çekti.

HÜDA PAR’LI VEKİL OKUL GEZİP KÜRTÇE DERS İÇİN PROPAGANDA YAPMIŞTI

Batman’daki okulları gezip Kürtçe dersi için propaganda yapan HÜDA PAR Batman milletvekili ve Batman Belediye Başkan Adayı Serkan Ramanlı bu kez de okullarda siyer yarışmasına katılan çocuklara ziyarette bulundu. Ramanlı, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ramanlı paylaşımında “Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın her yıl düzenli olarak yaptığı siyer yarışmasına katılan kardeşlerimizi ve bacılarımızı ziyaret ettik. Onun izinde ve örnekliğinde yetişecek bir nesil mutluluk asrının habercisidir” ifadelerini kullandı.

GAFFAR OKKAN VE 5 POLİS ŞEHİT EDİLMİŞTİ

24 Ocak 2001 tarihinde, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürülmüş, saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş yaşamını yitirmişti.

Gaffar Okkan'ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edilmiş, böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmamıştı.