Hizbullah’tan tutuklanıp Kızılay yönetimine giren isim kamudan milyonlarca liralık ihaleler almış

Hizbullah’tan daha önce tutuklandığı şimdi ise Kızılay yönetiminde yer aldığı öğrenilen Şehmus Yıldırım’ın kamudan milyonlarca liralık ihaleler aldığı ileri sürüldü. Yıldırım, 7 yılda tam 138 milyon TL değerinde ihale almış.

Hizbullah’tan tutuklanıp Kızılay yönetimine giren isim kamudan milyonlarca liralık ihaleler almış

Kan donduran cinayetler...Domuz bağı ile katledilen insanlar..İşte Hİzbullah terör örgütü...

HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılması ve AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesinin ardından Hizbullah ile ilişkili isimler tartışma konusu. Bunun son örneği de depremde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’da gerçekleşti.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, daha önce Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın danışmanlığını yapan ve bugünlerde Kızılay Denetim Kurulu Üyesi olan Şehmus Yıldırım’a kamudan milyonlarca liralık ihaleler yağdığı açığa çıktı. 2000’li yılından Hizbullah üyeliğinden tutuklanan ve bir ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Yıldırım, Kızılay’daki görevinin dışında ticari faaliyetlerde yürütüyor.

DAVA ORTADAN KALDIRILMIŞ

Yıldırım, 2014’te “Dayk Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni” kurdu. Ardından da 2016 ile 2022 yılları arasında kamudan 6 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 138 milyon 441 bin TL olarak açıklandı. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BİMTAŞ’tan da ihale alan Yıldırım, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nden de ihaleler kaptı.

Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Hizbullah’tan tutuklanarak cezaevine gönderildiğini doğrulamıştı. Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz'ın da eski Hizbullah hükümlüsü olduğu anlaşılmıştı. Yılmaz, yakalandıktan sonra “Hizbullah'ın çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği” gerekçesiyle pişmanlık yasasından yararlanmak istemişti. Ancak “bu bilgiler yetersiz bulunduğu” için söz konusu istek reddedilmişti. 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yılmaz'ın 2004'te şartlı tahliye olduğu, 2013'te hakların iadesi davasını kazanıp sabıka kaydını sildirdiği bildirilmişti.

KIZILAY’DA BAŞKALARI DA VAR

Şehmus Yıldırım, Kızılay'da Hizbullah'la gündeme gelen tek isim değil. Hizbullah davasından ceza alan Mesut Işık’ın Kızılay Şube Başkanı, Naif Yılmaz’ın ise Kan Merkezi Müdürü yapıldığı açığa çıkmıştı. Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Hizbullah üyesi olmak suçundan ceza almıştı. Işık, 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'da örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü operasyonun sonrasında dokümanların çözümlemesiyle yakalanmıştı. Işık, cezasını tamamlayınca tahliye olmuştu.

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