Hızını alamadı bir değil 2 kafeye birden çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesiden, kaza yapıp kontrolden çıkan araç iki kafeye birden çarptıktan sonra durabildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'ndeki kaza dün yaşandı. Mahmutesatbey Cadde'si üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fırat Ç.(27) yönetimindeki 80 GC 472 plakalı otomobil, önünde seyrederken sokağa dönüş yapmak için manevra yapan sürücü Muhübi Ç. (58) yönetimindeki 59 EG 614 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan 2 kafeye çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmazken, 2 işyerinde ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.