Hızını alamadı, trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı: 6 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolu üzerindeki Yenimahalle Mezarlık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç. yönetimindeki 06 FG 7096 plakalı Nissan marka otomobil, trafik ışıklarında bekleyen M.G.'nin kullandığı 34 GZP 750 plakalı Citroen marka otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüleri ile yolcular İ.Ç., A.S.K., T.G. ve Y.G.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza mahallinde incelemeler yaptıktan sonra, hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.