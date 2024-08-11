Hızını alamayan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaza, sabaha karşı 04.30 sularında Kısıklı Mahallesi İncir Sokak'ta, Libadiye Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, Arhan Kahya yönetimindeki otomobil, yüksek hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından da yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.