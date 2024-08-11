Hızını alamayan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Hızını alamayan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Üsküdar'da, hızla seyreden bir otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, araç kaldırıma çarpıp ardından bir ağaca vurdu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04.30 sularında Kısıklı Mahallesi İncir Sokak'ta, Libadiye Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, Arhan Kahya yönetimindeki otomobil, yüksek hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından da yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

92538.jpg

92538-2.jpg

Son Haberler
Bakan eşinden Instagram sevinci Magazin
Bakan eşinden Instagram sevinci
Tunus yeşil hidrojene ağırlık veriyor Ekonomi
Tunus yeşil hidrojene ağırlık veriyor
Fitch, Dangote Industries'in notunu düşürdü Ekonomi
Fitch, Dangote Industries'in notunu düşürdü
Dakar Yüksek Mahkemesi'ne yeni atamalar gerçekleşti Dünya
Dakar Yüksek Mahkemesi'ne yeni atamalar gerçekleşti
Yeniçağ Gazetesi: İktidar pazara çıksa dönüşte istifa eder Gündem
Yeniçağ Gazetesi: İktidar pazara çıksa dönüşte istifa eder
Gebelik için yaş sınırı nedir? Uzmanlar açıklıyor Sağlık
Gebelik için yaş sınırı nedir? Uzmanlar açıklıyor